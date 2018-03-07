|Убираем трещины лобового стекла: мелкий ремонт или полная замена
|07.03.2018 10:23
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Целые стекла машины обеспечивают хороший обзор дороги из салона, повышают безопасность вождения, снижают риск травм при ДТПВовремя проведенный ремонт, замена поврежденного стекла — забота о жизни и здоровье водителя и пассажиров.
Неочевидные функции стекла
Помимо обзора окружающего пространства стекла автомобиля несут вспомогательную функцию — обеспечивают стабильность кузова. Надежно установленные, без люфтов, они упрочняют конструкцию, не пропускают внутрь салона пыль и грязь дорог.
На лобовое стекло возлагается дополнительное обеспечение безопасности водителя и пассажира переднего сидения. Камни, щебенка, мелкие предметы, летящие из-под колес проезжающих автомобилей, попадают в стекло. При ДТП оно принимает на себя основное давление подушек безопасности. Соответственно, к его надежности выдвигаются повышенные требования. Малейшая трещина может стоить здоровья участникам движения.
Когда можно обойтись ремонтом
Ремонт стекла дешевле, проходит быстрее по сравнению с заменой. Но не во всех случаях допустимо его исправлять. Боковые, задние меняют при любых повреждениях, поскольку стабильность кузова при трещинах нарушена. Лобовое же ремонтируют при таких условиях:
Ремонт проводится специальными синтетическими смолами строго в соответствии с техническими условиями и требованиями нормативной документации автомобиля.
Если повреждение на стекле охватывается полем зрения водителя, его надо только менять.
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Замена детали на СТО — недорогая процедура, следовательно нет смысла рисковать и проводить ее самостоятельно. Рекомендуем найти ближайший автосервис на сайте https://Boschcarservice.com/ua/ru и договориться о визите к мастеру, чтобы профессионально заменить стекло.
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Будьте готовы к тому, что замена потребует несколько дней обходиться без любимой машины. Вначале мастер удаляет старый клей, уплотнитель, снимает деталь и готовит пазы к установке новой: зачищает, обезжиривает, дает подсохнуть. Установив новое стекло на специальный клей, закрепляет его скотчем. В таком виде автомобиль должен простоять минимум сутки, чтобы клей хорошо схватился. Затем скотч удаляют и автомобиль готов к поездкам.
Ремонт стекла требует использования оборудования, отсасывающего воздух из поврежденного участка и заливающего туда синтетическую смолу. Затем ее просвечивают ультрафиолетом в течение получаса, чтобы активировать химические ингредиенты. Только так восстанавливают целостность поврежденной поверхности.
На заметку
Лобовое стекло — не целый лист. Несколько слоев тонкого стекла склеивают специальной пленкой, следовательно при повреждении оно не осыпается.
Правильно установленное стекло поддержит необходимую прочность кузова автомобиля, обеспечит звукоизоляцию салона, безопасность водителя и пассажиров.