|Девочка с улицы: Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов
|07.03.2018 10:27
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Кандидаты на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак и Владимир Жириновский приняли участие в очередных телевизионных дебатах на телеканале Россия 1, во время которых снова поссорились. Видео обнародовал российский телеканал.
Так, Жириновский назвал Ксению Собчак "девочкой с улицы", которая за свою жизнь еще ничем не управляла.
"При Брежневе вас бы уже загнали в психушку", - уверено заявил основатель Либерально-демократической партии России.
В свою очередь Собчак возмутилась и отметила, что сам Жириновский "занимается клоунадой уже 25 лет".
"Вы просто хамите людям все время", - подытожила политик.
Как сообщал svodka.net, российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей согласие на въезд в Крым. Телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.
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