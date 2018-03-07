Кандидаты на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак и Владимир Жириновский приняли участие в очередных телевизионных дебатах на телеканале Россия 1, во время которых снова поссорились. Видео обнародовал российский телеканал.

Так, Жириновский назвал Ксению Собчак "девочкой с улицы", которая за свою жизнь еще ничем не управляла.

"При Брежневе вас бы уже загнали в психушку", - уверено заявил основатель Либерально-демократической партии России.

В свою очередь Собчак возмутилась и отметила, что сам Жириновский "занимается клоунадой уже 25 лет".

"Вы просто хамите людям все время", - подытожила политик.

Как сообщал svodka.net, российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей согласие на въезд в Крым . Телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.

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