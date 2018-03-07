Часто ли вы слышали, что смартфон следует держать подальше от места, где вы спите, или то, что не желательно носить мобильные в кармане брюк? Если вы не прислушиваетесь к этим советам – то зря. Как оказалось, много гаджетов круглосуточно излучают радиацию, которая хотя и в незначительном количестве, однако все же влияет на наше здоровье.

Для проверки взяли более 40 дорогих и популярных во всем мире гаджетов. После нескольких месяцев лабораторных исследований в различных условиях ученым удалось получить конкретные цифры, позволяющие оценить опасность того или иного аппарата, - пишет со ссылкой на

Специалисты составили список 15 самых популярных смартфонов, которые излучают больше радиации.

Специалисты убеждают, что и эти 15 гаджетов не являются смертельно опасными. Кроме излучения некоторые смартфон действительно могут изрядно навредить. Среди таких опасностей, например, вероятность взрыва во время пользования ими.

Смартфон-вбиця. Взрыв гаджета

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