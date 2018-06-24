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Журналистка Яна Седова борется с онкологическим заболеванием и просит неравнодушных о помощи
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24.06.2018 23:10
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Украинская журналистка Яна Седова отметила, что без помощи она не
сможет купить дорогостоящий препарат "Ибранс", который должен
помочь ей бороться с онкозаболеванием. Вчера 23.55 | комментариев:
Седова борется с онкозаболеванием Фото: Yana Sedova / Facebook
"Когда слышишь диагноз с приставкой "онко", тебя как будто
принудительно запаковывают в тяжеленные доспехи, вручают копье и
подталкивают в спину, указывая на маячащие впереди мельницы. И хотя
не говорят, но ты понимаешь – биться тебе с этими мельницами
придётся до конца, соскочить, отмахнуться, обмануть судьбу и
увернуться от нее не удастся. И тебе страшно, ты не умеешь только
этого, но что делать, – надо учиться и быстро, иначе получишь
по башке и не раз, а ведь бывают падения, после которых не
подняться. И вот ты настолько сживаешься с этой новой ролью, и тебя
хвалят за мужество, но ты-то этого не просил, и уж лучше бы ты не
был примером упорства и стойкости, но доспехи уже не снять, и эта
война с мельницами превращается в день сурка", – написала
она.Журналистка выставила на продажу свои картины."Друзья,
один из препаратов, который мне назначили, без вашей помощи я не
смогу купить – это "Ибранс". Среди картин, которые выставляю
по традиции на продажу для сбора средств на лечение (цены в подписи
под каждой картиной), также есть последний счет за этот дорогущий
препарат – 40 тыс грн за месячный курс. Уже через пару недель
надо покупать новую упаковку. Чем больше людей откликнется –
тем легче будет притормозить болезнь. Любая
помощь –финансовая, репост с предложением друзьям купить
картины или помочь какой угодно суммой, заказ новой картины –
все будет очень и очень вовремя. Так хочется понемногу спуститься с
этой горы и пойти покрасоваться где-нибудь в купальнике. Заранее
спасибо всем неравнодушным, которые подставят плечо и помогут
выкарабкаться", – написала Седова.Средства для журналистки
можно перечислить на карту "Приватбанка": 5168 7422 0968 7791
(Седова Яна Николаевна).
https://www.facebook.com/yana.sedova.7/posts/10155893629413401
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