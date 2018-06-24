Украинская журналистка Яна Седова отметила, что без помощи она не сможет купить дорогостоящий препарат "Ибранс", который должен помочь ей бороться с онкозаболеванием. Вчера 23.55 | комментариев: Седова борется с онкозаболеванием Фото: Yana Sedova / Facebook "Когда слышишь диагноз с приставкой "онко", тебя как будто принудительно запаковывают в тяжеленные доспехи, вручают копье и подталкивают в спину, указывая на маячащие впереди мельницы. И хотя не говорят, но ты понимаешь – биться тебе с этими мельницами придётся до конца, соскочить, отмахнуться, обмануть судьбу и увернуться от нее не удастся. И тебе страшно, ты не умеешь только этого, но что делать, – надо учиться и быстро, иначе получишь по башке и не раз, а ведь бывают падения, после которых не подняться. И вот ты настолько сживаешься с этой новой ролью, и тебя хвалят за мужество, но ты-то этого не просил, и уж лучше бы ты не был примером упорства и стойкости, но доспехи уже не снять, и эта война с мельницами превращается в день сурка", – написала она.Журналистка выставила на продажу свои картины."Друзья, один из препаратов, который мне назначили, без вашей помощи я не смогу купить – это "Ибранс". Среди картин, которые выставляю по традиции на продажу для сбора средств на лечение (цены в подписи под каждой картиной), также есть последний счет за этот дорогущий препарат – 40 тыс грн за месячный курс. Уже через пару недель надо покупать новую упаковку. Чем больше людей откликнется – тем легче будет притормозить болезнь. Любая помощь –финансовая, репост с предложением друзьям купить картины или помочь какой угодно суммой, заказ новой картины – все будет очень и очень вовремя. Так хочется понемногу спуститься с этой горы и пойти покрасоваться где-нибудь в купальнике. Заранее спасибо всем неравнодушным, которые подставят плечо и помогут выкарабкаться", – написала Седова.Средства для журналистки можно перечислить на карту "Приватбанка": 5168 7422 0968 7791 (Седова Яна Николаевна). https://www.facebook.com/yana.sedova.7/posts/10155893629413401 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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