Из-за подрыва машины гранатой возле киевской станции метро «Лесная», который произошел в ночь на 7 марта, полиция ввела план «Сирена».

В Киеве полиция ввела план «Сирена» из-за взрыва машины на Броварском проспекте, информирует svodka.net.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы.

В результате происшествия трамвовано одного человека.

Об этом сообщает столичная полиция. «Поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро «Лесная», рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль», – информирует полиция утром.

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На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. «Предварительно установлено, что неизвестный подорвал машину гранатой, в результате чего одного мужчину с осколочным ранением доставили в больницу», – говорится в сообщении.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план «Сирена».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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