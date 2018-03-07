Экс-президент Грузии, руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что хочет быть частью той команды, которая "превратит Украину в сверхдержаву". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили рассказал, что готов быть премьер-министром Украины, но не президентом Фото: EPA По словам Саакашвили, когда он был главой Одесской облгосадминистрации, его команде удалось добиться результатов."Но надо понимать, что это даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в Администрацию Президента каждый месяц. Вот и вся история", – отметил он.Политик добавил, что у него "большой долг перед одесситами"."После того как я изменю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", – заявил Саакашвили.По его словам, с сентября 2017 года политическая ситуация в Украине полностью поменялась."Так что я думаю, что у нас потрясающие шансы. Я хочу быть частью той команды, которая превратит Украину в сверхдержаву, которая сделает ее непобедимой, неуязвимой для путинской России", – сказал политик.Он добавил, что готов быть премьер-министром Украины, но не президентом."Я считаю, что в Украине на переходном этапе не нужно два лица у власти. Президент пусть занимается обороной и внешней политикой, но реформы, изменения, ментальная революция – все должно проходить через правительство и через парламентское большинство", – отметил Саакашвили.Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах.В 2015 году он получил украинское гражданство и переехал в Украину. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией.После этого он занялся в Украине политической деятельностью и стал лидером партии "Рух новых сил".В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.В Украине Саакашвили судился с Государственной миграционной службой из-за отказа предоставить ему политическое убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили.Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме, его вывезли в Польшу, оттуда он отправился в Нидерланды.21 февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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