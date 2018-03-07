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Саакашвили: После того как я изменю Украину, обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром
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07.03.2018 10:31
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Экс-президент Грузии, руководитель "Руху нових сил" Михаил
Саакашвили заявил, что хочет быть частью той команды, которая
"превратит Украину в сверхдержаву". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Саакашвили рассказал, что готов быть
премьер-министром Украины, но не президентом Фото: EPA По словам
Саакашвили, когда он был главой Одесской облгосадминистрации, его
команде удалось добиться результатов."Но надо понимать, что это
даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще
никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская
мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги
в Администрацию Президента каждый месяц. Вот и вся история", –
отметил он.Политик добавил, что у него "большой долг перед
одесситами"."После того как я изменю Украину, я обязательно хочу
переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть
следующий этап моей карьеры", – заявил Саакашвили.По его
словам, с сентября 2017 года политическая ситуация в Украине
полностью поменялась."Так что я думаю, что у нас
потрясающие шансы. Я хочу быть частью той команды, которая
превратит Украину в сверхдержаву, которая сделает
ее непобедимой, неуязвимой для путинской России", –
сказал политик.Он добавил, что готов быть премьер-министром
Украины, но не президентом."Я считаю, что в Украине
на переходном этапе не нужно два лица у власти.
Президент пусть занимается обороной и внешней политикой,
но реформы, изменения, ментальная революция – все должно
проходить через правительство и через парламентское
большинство", – отметил Саакашвили.Саакашвили был
президентом Грузии в 2004–2013 годах.В 2015 году он получил
украинское гражданство и переехал в Украину. С мая 2015 года по
ноябрь 2016 года Саакашвили руководил Одесской областной
государственной администрацией.После этого он занялся в Украине
политической деятельностью и стал лидером партии "Рух новых сил".В
июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины
Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины.В Украине Саакашвили судился с Государственной
миграционной службой из-за отказа предоставить
ему политическое убежище. 5 февраля 2018 года Киевский
апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили.Днем 12
февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов
задержали люди в камуфляжной форме, его вывезли в Польшу,
оттуда он отправился в Нидерланды.21 февраля адвокат
Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили
въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
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