Делегация фракции "БПП" в Раде и соавтор законопроекта об Антикоррупционном суде находятся с визитом в США

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и ряд народных депутатов отправились в США с визитом, где, в частности, примут участие в мероприятиях "Украинские дни в Конгрессе США".

"Делегация фракции "БПП" прибыла в Вашингтон для участия в "Украинских днях в Конгрессе США". Также запланированы встречи с влиятельными должностными лицами администрации президента США, Государственного департамента, руководством международных институтов", - сообщается на сайте партии "Блок Петра Порошенко".

Пресс-служба информирует, что делегация фракции планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности в оборонной сфере, ход реформ в Украине, вопрос санкций против РФ.

В состав делегации входят заместитель главы фракции "БПП" Сергей Березенко, народные депутаты Владимир Арьев, Павел Ризаненко и основатель Фонда инноваций и развития, один из авторов президентского проекта закона о Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла в первом чтении, Георгий Вашадзе.

Члены делегации провели встречу с представителями департамента международных дел Министерства здравоохранения и человеческих ресурсов США, в ходе которой проинформировали американскую сторону о продвижении медицинской реформы в Украине. Кроме того, в Вашингтоне народные депутаты встретились с украинской диаспорой в США, возле мемориала почтили память жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщалось, с визитом в США пребывают представители партии "Объединение "Самопомич" во главе с ее лидером, мэром Львова Андреем Садовым.