



Напередодні у Львові відбувся концерт відомої співачки Ірини Білик, втім, без скандалів не обійшлося: з фарбою, свинячою кров'ю та групою підтримки зірку зустріли активісти, вимагаючи від співачки, щоб вона назвала Росію, в якій часто виступає, агресорами.



Активісти зайшли до гримерки Ірини Білик і вимагали у неї визнати Росію країною-агресором та окупацію Криму.



Зірка визнала, що політичні діячі країни - агресори. "Мій чоловік є громадянином Росії. Мій син міг би бути громадянином Росії, але ми вирішили, що він все таки українець. Мій чоловік не агресор. Він, як і тисячі росіян співчуває Україні. Підписувати усіх артистів під одну гребінку – не правильно. Можна говорити, що політика Росії агресивна щодо України. Ми це засуджуємо. Але в чому винні мільйони росіян і мої родичі? Не вважаю, що прості люди, які живуть в Росії є агресорами", – відповіла Білик.



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