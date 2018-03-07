Об этом заявил экономический знаток Евгений Олейников, комментируя второе место Киева в списке топ-должников фонда.

«Хоть мы номинально на втором месте, но действительно мы на первом. Если сравнивать размер задолженности хотя перед МВФ, хотя общей относительно ВВП, то у нас соотношение намного хуже, чем у Греции, например. Главная проблема заключается в том, что мало того, что мы должны. Мы еще отдавать должны не в национальной, а в иностранной валюте, которую еще где-то нужно взять, заработать, снова одолжить или еще что-то», — отметил Олейников.

Такое состояние вещей усиливает проблему валютного баланса страны, пояснил экономист.

«У нас на сегодняшний день негативное сальдо внешней торговли. То есть мы импортных товаров потребляем больше, чем производим и продаем. Соответственно, мы и так сокращаем свои резервы и за счет поддержки МВФ держим баланс. А тут нам нужно не только его удерживать, но и менять на позитивный, чтобы за счет этой разницы отдавать долги», — подчеркнул знаток.

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