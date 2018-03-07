Определяющей чертой населения становится привычка к девиантному, трансгрессивному поведению, которое отклоняется от социальных и моральных норм, принятых во всем мире. Здесь плохое (во всех смыслах) оказывается эстетически и морально привлекательнее. Чем хуже, тем круче. Здесь любят плохих парней и девчонок, бандитов, нарушителей порядка, крутых пацанов, ночных волков, героизируют криминальные элементы.

В третий Путинский срок, после 2012 года, страна снова вошла в эпоху тотализации дискурса, но на других основаниях. Этот дискурс, как и другие знамения времени, можно назвать гибридным. Он сочетает в себе противоположные установки, но не в виде открыто выраженных идеологем, а, скорее как игру текста и подтекста, речи и умолчания. Нечто сделанное или сказанное надо понимать в противоположном смысле. Например, ядерный шантаж – это призыв к миру (Джордж Оруэлл скромно потупился). И вот уже президент, побряцавший новейшим оружием и погрозивший им всему человечеству и прежде только американцам, на следующий день призывает Америку перестать бряцать оружием и сесть за стол переговоров, информирует svodka.net.

Возьмем сверхизвестный пример, документальный фильм-расследование Алексея Навального о тайной империи премьер-министра России «Он вам не Димон». Какое же воздействие этот фильм оказал на общественное сознание? Видео посмотрели более 26 миллионов человек, и рейтинг Медведева поначалу упал примерно на 10%. Но уже осенью 2017 года стали поговаривать, что Медведев крепко держится в кресле и опять может оказаться преемником или остаться соратником Путина. Только теперь премьер, вопреки названию и намерению фильма, и стал простым и понятным большинству населения – настоящим Димоном. Не гордый какой-нибудь демон, а свой в доску Димон. Все воруют — и он ворует, значит, все путем, никакого подвоха ждать не приходится. Будь проще, и к тебе потянутся люди. А что может быть проще воровства?

Вся система ценностей вывернута наизнанку. Скажем, работала государственная система допинга, нарушения вскрыты, российская команда не допущена на Олимпиаду. Кто виноват? Наши чиновники и «сам», узаконившие эту систему обмана? Нет, те, кто защищает честный спорт, ставит заслон допингу, – это все «русофобы», а мы еще сильнее сплотимся вокруг своих вождей в защиту обиженных спортсменов.

Разоблачения коррупционных схем российских олигархов и самого Путина, раскрытие их офшорных активов, награбленных в России, угрожают им серьезными проблемами на Западе. Но в самой России это, скорее только, опять-таки приведет к «сплочению»: наших бьют, мы за себя постоим, не дадим «своих» в обиду. Любые позор, преступление, падение репутации в глазах окружающего мира работает на пользу этой системе, поскольку обособляет ее и способствует внутренней консолидации. Путинская власть нашла способ превращать минус в плюс, провал системы в средство ее упрочения. Конечно, рано или поздно она «схлопнется в себя», превратится в самопожирающую черную дыру, изолируясь от внешнего мира, лишаясь притока инвестиций и технологий, превращаясь в тупую, забитую, нищую автаркию. Но пока есть запас выживания, эта система еще может черпать источник силы в своих же изъянах и слабостях.

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«А моя страна – подросток!» — так восклицал Вдажимир Маяковский в поэме «Хорошо!». Для него это значило: «Твори, выдумывай, пробуй!» Но подростки, как известно, иногда страдают деструктивным и самодеструктивным поведением, что приводит к социальной дезадаптации личности вплоть до полной изоляции от мира: «В подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного характера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки)».

Весь этот девиантный комплекс наблюдается в поведении российского руководства, а вслед за ним – и населения, которое никак не выйдет из подросткового возраста. Легко представить страну в образе хулиганствующего подростка, который уходит из своего европейского дома, грубит, врет, задирает мирных и благополучных граждан, устраивает кровавые потасовки, не считается ни с юридическими, ни с моральными нормами. И при этом, конечно, разрушает самого себя, с той мотивацией, что раз вы все такие хорошие, я буду гадом, и пусть мне будет хуже, но и вам не поздоровится. Это мстительный комплекс обиды на весь мир, и чем больше сам подросток загоняет себя в угол, в кризис одиночества, тем сильнее его ненависть к окружающим. Это самовзрывающийся механизм – лодку раскачивают изнутри. Это суицидальный позыв общества, не сумевшего перейти в возраст зрелости, ответственности, позитивной социализации. Это тип подпольного человека (как у Федора Достоевского), который психически остается в подростковом возрасте и мстит миру за свою бестолковость, невзрачность, бездарность, одиночество. Он испытывает удовольствие даже от зубной боли, растравляет свою злость и гордыню, соединяет садизм с мазохизмом и не щадит самого себя. Его жизнь – упражнение в причинении боли себе и другим.

Вопрос: отчего же девиантный подросток – будь это личность или целое государство – не лечится, не использует общепризнанных средств в запасе цивилизации: медицину, образование, культуру? В «Записках из подполья» есть объяснение, точнее, значимое отсутствие такового – отсылка к самому свойству саморазрушающей воли: «Я не хочу лечиться со злости. Вот вы этого, наверно, не изволите понимать. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью… Всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше».

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Это и есть какофилия (kakophilia) – влечение к плохому, уродливому, отвратительному (от греч. kakos – bad, evil, от индоевропейского kakka – «испражняться»). Того же корня слово «какофония» («дурнозвучие», диссонанс). Еще в XVII веке возникло понятие «какократия» или «какистoкратия» (kakocracy, kakistocracy) – буквально «власть худших», негодяев и подлецов. Впервые это слово встречается у английского проповедника Пола Госнолда в его проповеди 1644 года в храме священный Марии в Оксфорде. Госнолд выступил против тех, кто хочет превратить «нашу добросердечную Монархию в безумную Какистократию». Противоположность аристократии, то есть власти лучших, – не демократия, а именно какократия, власть худших. В таком обществе подлецу легче войти во власть, он прибегает к недозволенным приемам — лжи, клевете, насилию, предательству – и, конечно, больше преуспеет в карьере, чем человек с моралью и совестью.

Но какократия – лишь вершина айсберга, а подводная его часть – какофилия. Это общественное умонастроение, даже можно сказать, социальный инстинкт, который отдает предпочтение худшему перед лучшим. В таком обществе трудно быть добрым, милостивым, справедливым. Мальчика из Уренгоя затравили из-за того, что он посмел высказать сочувствие немецким военнопленным. Травят самых талантливых, самостоятельных, творчески состоявшихся: Кирилла Серебренникова, Константина Райкина, Андрея Макаревича, Дмитрия Быкова, Юрия Дмитриева…

Но чем сильнее раскручивается антисистема, чем успешнее она превращает свои провалы в свои победы, тем глубже загоняет антизакон и антимораль внутрь себя и быстрее несется к гибели. Так развалилась тоталитарная система, так развалится и гибридная: они вбирают в себя дух небытия и в конце концов сами проваливаются в него. Самая трудная задача для общества – перевернуть уже вывернутое, убедить себя в правоте общепринятых правил. Закон и нравственность – это не фейк, не обманные категории для того, чтобы слабые могли господствовать над сильными. Это именно проверенные веками культурные гены развития.

Михаил Эпштейн — российский и американский философ и культуролог

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