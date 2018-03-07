Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов экс-нардепа Александра Шепелева на решение Печерского районного суда столицы об избрании ему меры пресечения в виде ареста. 8 февраля 2018 года правоохранители задержали Шепелева под Киевом Фото: radiosvoboda.org 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела жалобу защиты Шепелева на решение Печерского районного суда об аресте экс-нардепа до 8 апреля включительно."По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Шепелева А.А., – без удовлетворения", – сказано в сообщении.Александр Шепелев был народным депутатом V и VI созывов. Избирался по списку Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов, из которой позже вышел.В июле 2013 года Шепелева задержали в Будапеште по подозрению в организации убийства, покушении на убийство, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и ряде других преступлений. 27 мая 2014 года Шепелева экстрадировали из Венгрии в Украину. После возвращения в Украину экс-нардеп проходил лечение в Киевской городской клинической больнице скорой помощи, откуда сбежал 6 июля 2014 года.20 марта 2015 года стало известно, что Шепелев задержан в России. Это произошло на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. В апреле ГПУ обратилась в Генеральную прокуратуру России с запросом о выдаче Шепелева Киеву.В Генпрокуратуре Украины заявили, что Россия не выдает Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ.В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО. В том же месяце главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в отношении экс-нардепа зарегистрировали уголовное производство по статье о госизмене.В апреле 2017 года полиция Москвы по запросу Интерпола снова задержала Шепелева. Тогда в Национальной полиции сообщили, что украинское бюро Интерпола направило требование в РФ по поводу бывшего депутата.8 февраля 2018 года правоохранители задержали Шепелева возле Киева. По информации Генеральной прокуратуры Украины, у него обнаружили удостоверение сотрудника "МГБ ДНР".По данным источников "РБК-Украина", Шепелев прибыл в Украину после объявления его в международный розыск в России, где он подозревается в попытке дать взятку.10 февраля Печерский райсуд Киева арестовал Шепелева по делу о госизмене. Суд частично прошел в закрытом режиме. Экс-нардеп перед этим рассказал, что несколько дней назад его похитили и два дня выбивали информацию об украинских политиках и "действующих олигархах". После этого Шепелева якобы переодели и выбросили в Конча-Заспе, где он был задержан правоохранителями.Бывший депутат также фигурирует в деле об убийстве в 2003 году главы набсовета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко. По информации ТСН, это дело начинали расследовать заочно, так как Шепелев скрывался в России, но теперь следствие начнут еще раз.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил,что Шепелев является агентом ФСБ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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