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Апелляционный суд оставил под стражей экс-нардепа Шепелева
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07.03.2018 10:39
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Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов
экс-нардепа Александра Шепелева на решение Печерского районного
суда столицы об избрании ему меры пресечения в виде ареста. 8
февраля 2018 года правоохранители задержали Шепелева под Киевом
Фото: radiosvoboda.org 6 марта коллегия судей судебной палаты по
рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела
жалобу защиты Шепелева на решение Печерского районного суда об
аресте экс-нардепа до 8 апреля включительно."По результатам
апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи
Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года
оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты,
поданная в интересах подозреваемого Шепелева А.А., – без
удовлетворения", – сказано в сообщении.Александр Шепелев был
народным депутатом V и VI созывов. Избирался по списку Блока Юлии
Тимошенко, а в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии
регионов, из которой позже вышел.В июле 2013 года Шепелева
задержали в Будапеште по подозрению в организации убийства,
покушении на убийство, присвоении имущества, злоупотреблении
служебным положением и ряде других преступлений. 27 мая 2014 года
Шепелева экстрадировали из Венгрии в Украину. После
возвращения в Украину экс-нардеп проходил лечение в Киевской
городской клинической больнице скорой помощи, откуда сбежал 6
июля 2014 года.20 марта 2015 года стало известно, что
Шепелев задержан в России. Это произошло на основании
международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных
органов Украины. В апреле ГПУ обратилась в Генеральную
прокуратуру России с запросом о выдаче Шепелева Киеву.В
Генпрокуратуре Украины заявили, что Россия не выдает Шепелева
из-за его сотрудничества с ФСБ.В августе 2016 года стало
известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО. В том
же месяце главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил,
что в отношении экс-нардепа зарегистрировали уголовное
производство по статье о госизмене.В апреле 2017 года полиция
Москвы по запросу Интерпола снова задержала Шепелева. Тогда в
Национальной полиции сообщили, что украинское бюро Интерпола
направило требование в РФ по поводу бывшего депутата.8 февраля 2018
года правоохранители задержали Шепелева возле Киева. По
информации Генеральной прокуратуры Украины, у него
обнаружили удостоверение сотрудника "МГБ ДНР".По данным
источников "РБК-Украина", Шепелев прибыл в Украину после
объявления его в международный розыск в России, где он
подозревается в попытке дать взятку.10 февраля Печерский райсуд
Киева арестовал Шепелева по делу о
госизмене. Суд частично прошел в закрытом режиме.
Экс-нардеп перед этим рассказал, что несколько дней назад его
похитили и два дня выбивали информацию об украинских
политиках и "действующих олигархах". После этого Шепелева
якобы переодели и выбросили в Конча-Заспе, где он был задержан
правоохранителями.Бывший депутат также фигурирует в деле об
убийстве в 2003 году главы набсовета "АвтоКразБанка" Сергея
Кириченко. По информации ТСН, это дело начинали расследовать
заочно, так как Шепелев скрывался в России, но
теперь следствие начнут еще раз.Генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко заявил,что Шепелев является агентом ФСБ.
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