В преддверии Международного женского дня, 8 марта, на территории Одессы кто-то из местных жителей выбросил на свалку новогоднюю елку. Об этом идет речь на страницах издания Одесса .

Предположительно, хозяин символа нового года решил, что на улице уже довольно тепло и теперь можно вынести дерево к мусорному баку.

Внимательные земляки заметили дерево и запечатлели его на фото, обнародовав в социальной сети. Пользователи, комментируя снимок, подчеркивают, что елка в такую пору выглядит очень одиноко на груде весеннего снега.

Как сообщал svodka.net, ветви главного новогоднего дерева Украины 2018 года, которое радовало киевлян и гостей столицы на Софиевской площади с 19 декабря, переработали на опилки, а его ствол использовали в качестве материала для хенд-мейда. Подчеркивается, что демонтаж ели стартовал в понедельник, 15 января .

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