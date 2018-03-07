Марина Ковалева, пассажирка Lexus, влетевшего в пешеходов в центре Харькова, утверждает, что авто ехало на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час. Об этом она заявила во время судебного заседания, передает NewsRoom.

«Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова стоял в десяти метрах от светофора, приблизительно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания», — утверждает девушка.

По ее словам, Зайцева свернула, чтобы избежать столкновения, но в этот момент водитель Touareg ускорился и произошла авария. Из-за удара Lexus вынесло на тротуар. При этом Ковалева утверждает, что авто, в котором она находилась с подругой, двигалось со скоростью 70-75 километров в час.

Позднее, отвечая на вопрос адвоката Дронова, девушка уточнила, что скорость могла быть несколько выше.

Пассажирка Lexus также опровергла информацию об употреблении Зайцевой наркотических веществ, но заявила, что та за сутки до трагедии пила пенталгин из-за головной боли. Никакого влияния на управление авто и координацию движений водителя Lexus лекарство, по словам свидетеля, не оказало. Она также прокомментировала админпротоколы на Зайцеву — большинство из них якобы были связаны с неправильной парковкой, а не нарушениями ПДД.

«Я хотела бы начать с того, что в СМИ ее освещают как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь», — заявила Ковалева.

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