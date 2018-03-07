|В Киеве полицейский бросил гранату в сотрудников СБУ
|07.03.2018 10:44
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ЧП произошло 6 марта около 23:00. Движение по проспекту (в сторону Броваров) было перекрыто несколько часов. На месте проводились следственные действия, работали взрывотехники.
«Сотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль, в котором находились СБУшники», — рассказал источник «Обозревателя».
В результате взрыва ранение получил один из сотрудников Службы безопасности.
Полицейский ударился в бега.
Полиция Киева утром 7 марта сообщила, что на поиски «неизвестного» злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план «Сирена».
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