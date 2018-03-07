Когда Запад говорит о сдерживании России, русские понимают это как окружение их

Guardian, в отличие от Times, занимает далеко не столь жесткую позицию. «Шпионскую войну с Путиным Британии не выиграть» — гласит заголовок ее статьи. «Если Россия действительно стоит за отравлением Скрипаля, жесткая реакция с нашей стороны ни к чему не приведет», — проясняет эту мысль подзаголовок, информирует svodka.net.

«Предположим, — пишет газета, — что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию на самом деле стоит Россия — будь это самовольной инициативой непрощающих предательства его бывших коллег, или же они получили молчаливое одобрение со стороны самого Путина».

Что, за исключением отчаянно панической риторики, может в таком случае предпринять британское правительство? Экономические санкции и без того уже введены в ответ на военное вмешательство России на Украине. Объектом их стал целый ряд официальных лиц и людей из непосредственного окружения Путина, но не сам Путин.

Правительство может пойти на разрыв дипломатических отношений или в очередной раз прибегнуть к принципу око-за-око, выслав шпионов. Есть риск, однако, что все это сыграет на руку Путину, считает газета. Он не устает говорить, что c момента распада СССР Запад только и делает, что пытается унизить Россию. Неудивительно, что он не упускает ни малейшей возможности в ответ унизить Запад. И Британия — поглощенная и расколотая «брекситом», с ее постоянно снижающейся дипломатической, экономической и военной мощью для него лакомый кусок.

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«Это вовсе не означает, что он каким бы то ни было образом причастен к ужасному покушению на Скрипаля, — пишет Guardian. — Это только означает, что, если мы будем исходить из такой его причастности, то он сможет легко игнорировать, более того, даже высмеивать все наши протесты. Особенно сейчас, в преддверии предстоящего через несколько дней его переизбрания на новый президентский срок».

Британские генералы, при восторженной поддержке министра обороны Гэвина Уильямсона, всячески нагнетают разговоры о военной угрозе со стороны России. Москва незамедлительно охарактеризовала все эти предостережения как «нечто в духе Монти Пайтона».

Незадолго до этого начальник штаба обороны Стюарт Пич предупредил о растущей угрозе нападения на подводные коммуникационные кабели, что, по его словам, служит катастрофической угрозой интернету и международной торговле.

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Все это отдает неприкрытым стремлением заполучить побольше средств в военный бюджет.

Марк Седвилл, советник правительства по национальной безопасности, обращаясь прошлым летом к аудитории из высокопоставленных военных, призвал их попытаться взглянуть на ситуацию с точки зрения Москвы. «Когда Запад говорит о сдерживании России, русские понимают это как окружение их», — сказал он.

«Подобного рода позиция высших фигур в системе безопасности страны говорит о многом, — считает Guardian. — Она отражает раздражение и недовольство неспособностью Запада и Британии в частности хотя каким бы то образом влиять на Кремль.

Сможет ли взаимодействие с Путиным положить конец попыткам устранить бывших российских шпионов на территории Британии? Скорее только, нет. Но британское правительство должно успокоиться и начать побуждать британскую разведку к взаимодействию с ее российскими коллегами. Такого рода официальные встречи проходили ведь и в самый разгар холодной войны. Быть может, это заставит Путина и его профессиональных шпионов относиться к Британии более серьезно».

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