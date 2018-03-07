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"Талли". Вышел трейлер фильма с Терон. Видео
07.03.2018 10:47
Опубликован трейлер фильма "Талли". Видео разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. Фильм расскажет об одинокой многодетной матери и ее отношениях с подарочной няней своих детей. Роли исполнили Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон. Режиссер картины – Джейсон Райтман. Премьера фильма "Талли" запланирована на 20 апреля 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Терон сыграла многодетную мать Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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