Опубликован трейлер фильма "Талли". Видео разместили на канале
Movieclips Trailers в YouTube. Фильм расскажет об одинокой
многодетной матери и ее отношениях с подарочной няней своих детей.
Роли исполнили Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон
Ливингстон. Режиссер картины – Джейсон Райтман. Премьера фильма
"Талли" запланирована на 20 апреля 2018 года. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Терон сыграла многодетную
мать Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube