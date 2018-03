«Странная история»: Госдеп США прокомментировал заявления Насти Рыбки Настя Рыбка в интервью The New York Times заявила, что у нее есть записи разговоров российского бизнесмена Олега Дерипаски о вмешательстве в президентские выборы в США Заявления задержанной в Таиланде Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) о наличии у нее информации о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США — «довольно странная история», сказала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, информирует svodka.net. «Это похоже на довольно странную историю… Я уверена, что если бы там было что-нибудь очень интересное, о чем мы должны знать, тайские власти нас бы об этом проинформировали», — сказала Науэрт. «Мы, конечно, осведомлены о ее аресте. У российских властей может быть больше информации по ее делу», — отметила она. Пятого марта Настя Рыбка в интервью The New York Times заявила, что у нее есть записи разговоров российского бизнесмена Олега Дерипаски о вмешательстве в президентские выборы в США. Рыбка рассказала, что часто записывала беседы Дерипаски и его помощников и что у нее есть около 16-18 часов таких разговоров, включая и те, что касаются американских выборов. Называть имена людей, с которыми Дерипаска обсуждал этот вопрос, она отказалась. «Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по поводу выборов», — отметила девушка. Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) в конце февраля задержала полиция Таиланда, обвинив их и еще восьмерых россиян в организации незаконного секс-тренинга. Их лишили виз и отправили в центр содержания нелегальных мигрантов. Рыбка после задержания попросила США о помощи в обмен на показания о связях российских депутатов с президентом Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом. Лесли передал в посольство США в Бангкоке письмо, в котором говорится, что у него есть фотографии и видеозаписи, доказывающие «преступления российского правительства», и что он готов передать эти данные в обмен на убежище в США. Читайте: Очень странная история: В США сделали неожиданное заявление на просьбу скандальной Рыбки В феврале основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Дерипаски у берегов Норвегии. Это расследование основано на записях Рыбки, которая также находилась на яхте. Дерипаска после публикации материала подал на Рыбку в суд, обвинив ее в разглашении персональных данных без разрешения. Суд в рамах обеспечительных мер распорядился заблокировать ресурсы, на которых опубликованы фотографии и видеокадры с яхты.



