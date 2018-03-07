"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. МИР Дуда: У меня разрывается сердце, когда я слышу, что поляки хотят переписать историю 27 февраля, 2018 23.54 |комментариев: coreola.addurl('articles[233931]', '233931'); //coreola.addurl('totalcomments[233931]', '233931'); Во время встречи с представителями еврейской общины Кракова президент Польши Анджей Дуда заявил, что новое законодательство об Институте национальной памяти призвано защитить правду. → Публикации, КИЕВ, Правда о Киеве в оккупации Киевлянка Хорошунова в дневнике 1944 года: В замызганную столовую Проскурова грабители приволокли достояние знаменитого отеля из растоптанного ими Парижа G 27 февраля, 2018 10.00 |комментариев: coreola.addurl('articles[233611]', '233611'); //coreola.addurl('totalcomments[233611]', '233611'); "ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. ПОЛИТИКА, МИР Спикер Сената Польши заявил, что закон об Институте национальной памяти не будет действовать, пока его рассматривает Конституционный суд 20 февраля, 2018 15.42 |комментариев: coreola.addurl('articles[232726]', '232726'); //coreola.addurl('totalcomments[232726]', '232726'); Решение Конституционного суда Польши по закону об Институте национальной памяти даст толчок для дальнейших обсуждений спорного документа, заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский. → ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Кива: Стрелял бы я в Тимошенко? Думаю, да G Дмитрий ГОРДОН Гордон накануне своего творческого вечера во Львове: Если пострадает хотя один человек, ответственность будет нести лично Тягнибок Оскар 2018. Онлайн-трансляция G Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В 2017 году за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 886 человек. Инфографика В 2016 году 70 украинских чиновников задекларировали 283 офшора. Инфографика Расходы госбюджета Украины на 2018 год выросли почти на 18%. Инфографика Доходы украинского госбюджета выросли на 19% по сравнению с 2017 годом. Инфографика Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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