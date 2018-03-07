Глава украинского МИД Павел Климкин назвал намерения Собчак въехать в Крым через Украину, чтобы проводить там кампанию для участия в нелегитимных выборах президента РФ «политической шизофренией».

Об этом министр написал на странице в Twitter, передает информационное агентство УНИАН.

«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на окуппированной территории это точно шизофрения», — написал он.

«А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», — добавил министр.

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