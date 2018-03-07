В городе Кропивницкий во вторник, 6 марта, около 22:00 по улице Евгения Тельнова 2-в случился прорыв тепловой сети, вследствие которого отопления лишились четыре многоэтажных дома в пять этажей каждый а также музыкальная школа. Об аварии сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайным ситуациям.

"Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома (около 800 жителей) и музыкальная школа. Восстановительные работы планируются на 7 марта", - отметили в ГСЧС.

Известно, что в нынешнее время ситуацию контролируют сотрудники спасательной службы.

Как сообщал svodka.net.uа, Петр Порошенко сообщил, что в подземных хранилищах Украины хватает запасов газа . Глава украинского государства выразил благодарность гражданам Украины, которые отреагировали на просьбу НАК "Нафтогаз Украины".

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