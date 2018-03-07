Специалисты Россельхознадзора по Крыму пресекли 31 попытку ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает со ссылкой на .

Запрещенные к ввозу товары обнаружили при проведении контроля на автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

"В частности, в ручной клади и багаже пассажиров обнаружили 151 кг, 12 штук и 43 пакета контрафактной продукции. Среди запрещенных товаров — семена огородных культур, рассада, овощи и фрукты неизвестного происхождения", — говорится в сообщении.

На фотографиях, предоставленных Россельхознадзором, видны упаковки с семенами редиса "Чупа-чупс", перца сладкого "Черный конь", томата "Черный принц" и другие. Всю продукцию вернули обратно.

Добавим,что с начала года на территорию Украины 1810 кг, 192 единицы и 136 пакетов продукции, обнаруженной в ручной клади и багаже.

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