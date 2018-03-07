В Кремле в самом деле считают, что можно как-то давить на одну партию и это заставит украинцев поменять свои взгляды и возлюбить навязчивых «братьев» из-за поребрика? Тогда это не к нам, это в санчасть.

Когда ребята из Кремля пробуют оперативно вмешаться в украинскую политику, я вспоминаю поэта Игоря Губермана. Лучше, чем он про ситуацию не скажешь – «В обезьянах сошлись мы корнями, но не все в человекообразных». Казалось бы, у людей своих проблем выше головы. Свободы слова нет, выборы по факту сводятся к монархии и царя менять нельзя. И при этом они упорно лезут к нам со своими правилами, информирует svodka.net.

Итак, вчера дорогие соседи создали фейковую страничку Арсения Яценюка на которой выдали новость о выходе «Народного фронта» из коалиции. Зачем? В чем смысл этой комбинации? Выплеснуть свое раздражение на украинскую «партию войны» и немного разогнать зраду? Но уже через несколько часов все узнали, что это фейк, общий эффект близок к нулю. Никакого влияния на политическую ситуацию это не даст, нужные законы типа 7163, называющие Россию агрессором не отменит. Какой смысл и результат работы? Никакого, это бесспорно. Если Господь хочет наказать кого-то, он просто отключает ему мозг. Что мы и наблюдаем.

На эмоциональном уровне все конечно понятно. Украина категорически отказывается идти на компромиссы, отключает российские телеканалы, а за рассуждения о «братских народах» можно запросто получить по зубам. Это очень раздражает соседей, но это реальность. Дело совсем не в конкретных политиках. Дело в том, что украинцы прекрасно понимают, что происходит в реальности. Россия – агрессор. Территории в ОРДЛО и Крыму оккупированы. В Кремле в самом деле считают, что можно как-то давить на одну партию и это заставит украинцев поменять свои взгляды и возлюбить навязчивых «братьев» из-за поребрика? Тогда это не к нам, это в санчасть. Дело не в отдельных политиках, а в том, что мы прекрасно понимаем цену угрозе от соседей.

На самом деле все эти российские фейкоделы даже полезны. Как навоз в деревне – вроде и воняет, но годен в качестве удобрения. Мы видим, кто в украинской политике их бесит и делаем свои выводы. А в качестве бонуса лишний раз убеждаемся, что ключевые решения зависят не от политиков, а от нашей позиции. Политики просто ее выражают, а не принимают принципиальных решений. Если россияне не верят, могут поехать в Ростов и спросить у человека, который лично проверял украинцев на прочность. Малороссией мы не будем. Федеральным округом в РФ тем более. И дело не в политике и не в деньгах. Это принципиальное решение, которое не обсуждается, тем паче с навязчивыми соседями. А если сформулировать цензурно и лаконично, то это будет звучать, как «отцепитесь».

Читайте: Без шуток – дело совсем не в Путине, - Кирилл Сазонов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира