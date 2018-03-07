По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в стране произошла бы революция, если бы его там посадили в тюрьму, следовательно грузинские власти не позволили президенту Украины Петру Порошенко выслать политика туда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили: Борясь за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию Фото: EPA "Если бы меня посадили в грузинскую тюрьму, в Грузии была бы революция, следовательно грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать в Грузию", – отметил он.По мнению Саакашвили, если бы грузинское правительство думало, что смогло бы держать его в Грузии в тюрьме, то с удовольствием это сделало бы."Но они точно знают, что у меня такая поддержка, что я в тюрьме не продержался бы нескольких дней, они бы сами сели в тюрьму", – заявил он.Саакашвили объяснил, что связывает свое будущее с Украиной, так как если эта страна будет успешной, "весь регион будет намного лучше себя чувствовать"."В Грузии я был два президентских срока, и я точно знаю из опыта, что без успешной Украины не может быть успешной Грузии. Успешная Грузия может подавать пример успешной Украине, а Украина не может меняться оттого только, что Грузия существует", – подчеркнул он.Политик заявил, что "не разделяет эти две страны": "Борясь за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию. Я не разделяю эти две страны, это абсолютно одинаковые вызовы и абсолютно одинаковые внешние противники и враги. И одинаковое будущее, когда мы победим".Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах.В 2015 году он получил украинское гражданство и переехал в Украину. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией.После этого он занялся в Украине политической деятельностью и стал лидером партии "Рух новых сил".В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.В Украине Саакашвили судился с Государственной миграционной службой из-за отказа предоставить ему политическое убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили.Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме, его вывезли в Польшу, оттуда он отправился в Нидерланды.21 февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.Грузия требует выдачи Саакашвили. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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