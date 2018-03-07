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Саакашвили: Грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать в Грузию
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07.03.2018 11:03
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По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в стране
произошла бы революция, если бы его там посадили в тюрьму,
следовательно грузинские власти не позволили президенту Украины
Петру Порошенко выслать политика туда. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Саакашвили: Борясь
за Украину, я, конечно, борюсь и за Грузию Фото: EPA
"Если бы меня посадили в грузинскую тюрьму, в Грузии
была бы революция, следовательно грузинские власти просто
легли костьми и не позволили Порошенко меня выслать
в Грузию", – отметил он.По мнению Саакашвили,
если бы грузинское правительство думало, что смогло бы
держать его в Грузии в тюрьме, то с удовольствием
это сделало бы."Но они точно знают, что у меня такая
поддержка, что я в тюрьме не продержался бы
нескольких дней, они бы сами сели в тюрьму", –
заявил он.Саакашвили объяснил, что связывает свое будущее с
Украиной, так как если эта страна будет успешной, "весь регион
будет намного лучше себя чувствовать"."В Грузии я был два
президентских срока, и я точно знаю из опыта, что
без успешной Украины не может быть успешной Грузии. Успешная
Грузия может подавать пример успешной Украине, а Украина
не может меняться оттого только, что Грузия
существует", – подчеркнул он.Политик заявил, что "не разделяет
эти две страны": "Борясь за Украину, я, конечно, борюсь
и за Грузию. Я не разделяю эти две страны, это
абсолютно одинаковые вызовы и абсолютно одинаковые внешние
противники и враги. И одинаковое будущее, когда
мы победим".Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013
годах.В 2015 году он получил украинское гражданство и переехал в
Украину. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года
Саакашвили руководил Одесской областной государственной
администрацией.После этого он занялся в Украине политической
деятельностью и стал лидером партии "Рух новых сил".В июле 2017
года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр
Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины.В Украине Саакашвили судился с Государственной
миграционной службой из-за отказа предоставить
ему политическое убежище. 5 февраля 2018 года Киевский
апелляционный админсуд отклонил апелляцию Саакашвили.Днем 12
февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов
задержали люди в камуфляжной форме, его вывезли в Польшу,
оттуда он отправился в Нидерланды.21 февраля адвокат
Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили
въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.Грузия требует выдачи
Саакашвили. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани,
Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015
годах.В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил
экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы за
злоупотребление властью.
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