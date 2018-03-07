Госдепартамент Соединенных Штатов Америки назвал заявление фигурантки секс-скандала в РФ, белорусской модели Насти Рыбки о существовании записей разговоров с олигархом Олегом Дерипаской о вмешательстве в президентские выборы в США, «странной историей».

Так, эскортница утверждает, что у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эту информацию прокомментировала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

В частности, в США заявили, что не собираются помогать находящейся в таиландской тюрьме Рыбке.

Настя Рыбка

«Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — сказала Науэрт.

Также она прокомментировала утверждения Рыбки о том, что ей известна некая информация о российском вмешательстве в выборы в США.

«Это звучит как очень странная история», — заявила дипломат.

Отметим, ранее полиция Паттайи арестовала 10 человек, включая гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) за проведение «секс-тренингов». Задержанные обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в страну.

Настя Рыбка вместе со своим секс-тренером Алексом Лесли после задержания попросили политического убежища в США. Американское посольство в Минске предоставило комментарий, где уточняется, что ведомство не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища, поскольку заявитель должен находиться на территории США. За пределами США можно обратиться только за статусом беженца.

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