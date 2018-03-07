Самуэльсон — победитель этапа Кубка мира в эстафете сезона 2017/18. Он отказался поехать на этап Кубка мира в Россию

20-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон, который ранее отказался поехать на этап Кубка мира в Тюмень, заявил, что получал угрозы об убийстве из России. Об этом он рассказал телеканалу SVT, информирует svodka.net.

«Я получил несколько посланий по интернету: и через открытые ресурсы, и в частном порядке. В них говорится о том, что я нехороший человек, что меня нужно пристрелить, что меня и всю мою семью в России ждет смерть», — заявил спортсмен.

Он уточнил, что не испугался, но не представляет себе, как Международный союз биатлонистов или организаторы этапа Кубка в России смогут гарантировать его безопасность, если бы он все же решил поехать в Тюмень.

Также Самюэльссон считает, что в России нет действующей антидопинговой организации после дисквалификации РУСАДА, и он опасается, что сданные допинг-пробы могут быть неправильно обработаны.

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Самюэльссон заявил, что будет бойкотировать финальный этап Кубка мира в России. Он считает, что в России нельзя проводить международные соревнования после допингового скандала. По его словам, были попытки добиться переноса этого этапа из России в другую страну, но Международный союз биатлонистов с этим не согласился. По мнению спортсмена, в этой ситуцации были замешаны деньги, организацию он назвал «очень коррумпированной» и следовательно доводы сохранить этап в России перевесили.

Самуэльсон — победитель этапа Кубка мира в эстафете сезона 2017/18. По итогам гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане получил серебряную медаль.

Президент Союза биатлонистов Швеции и вице-президент Международного союза биатлонистову Улле Далин заявил SVT, что о коррупции в этих организациях ему ничего не известно.

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Ранее этап Кубка мира в Тюмени решили бойкотировать сборные Канады, США, Чехии и Великобритании. Сборная Швеции от участия в соревнованиях отказываться не стала.

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