|
Адвокат экс-беркутовцев Горошинский: Я владею доказательствами против сегодняшней власти, против руководителя ГПУ
|
07.03.2018 11:11
|
Генпрокуратура хочет вывести из дела "Беркута" адвокатов, которые
способны доказать, кто расстрелял Майдан и сотрудников милиции в
Киеве в 2014 году, заявил защитник экс-беркутовцев Александр
Горошинский. Александр Горошинский: Против меня осуществляется
сильное давление со стороны ГПУ Фото: Комітет захисту прав та
гарантій адвокатської діяльності НААУ / Facebook "Это звенья одной
цепи: вначале меня силой выкинули из Печерского суда, потом против
меня возбудили уголовное дело, теперь меня хотят отстранить от дела
"Беркута" в Святошинском суде. Против меня осуществляется сильное
давление со стороны ГПУ в связи с тем, что я являюсь неудобным для
них адвокатом. Я владею доказательствами против сегодняшней власти,
против руководителя ГПУ. И то, что происходит против меня...
напрямую связано с тем, что ГПУ очень нужно вывести адвоката,
который говорит, который имеет информацию и который имеет
доказательства... Хронология событий, которые происходят в течение
последнего месяца, говорит о том, что сейчас прокуратура по
политическим мотивам пытается всеми способами, не обращая внимания
ни на требования закона, ни на здравый смысл, убрать адвокатов,
которые способны доказать обществу и суду истину про то, кто
все-таки расстрелял Майдан и кто расстрелял сотрудников милиции в
2014 году", – уверен Горошинский.Адвокат представляет бывших
сотрудников "Беркута" в деле о расстрелах на Майдане, которое
слушается в Святошинском районном суде Киева, а также
интересы экс-президента Виктора Януковича на слушаниях о применении
к нему процедуры заочного досудебного расследования, это дело
рассматривал Печерский суд столицы.29 декабря 2017 года Печерский
райсуд принял решение обратиться к
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с
просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича за
нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный
процесс. Апелляционный суд признал правомерным
отстранение адвокатов Януковича от процесса по "делу
Майдана".7 февраля адвокатов Януковича Ольгу Просянюк и
Александра Горошинского, по их словам, силой удалили из зала
судебных заседаний Печерского районного суда города Киева,
который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о
проведении специального досудебного расследования по делу об
убийстве активистов Майдана.27 февраля Генпрокуратура в ответ на
обращение нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема сообщила,
что внесла в список досудебных расследований сведения о том, что
Просянюк и Горошинский препятствуют работе назначенного судом
Януковичу бесплатного адвоката Ивана Ангелина."Такие действия,
планомерные, с конкретной целью против меня связаны исключительно с
желанием ГПУ вывести из процесса адвоката, который имеет
возможность предоставить суду доказательства причастности к
преступлениям сегодняшних руководителей государства и ГПУ", –
заявил Горошинский в эфире "112 Украина".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира