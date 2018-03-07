Генпрокуратура хочет вывести из дела "Беркута" адвокатов, которые способны доказать, кто расстрелял Майдан и сотрудников милиции в Киеве в 2014 году, заявил защитник экс-беркутовцев Александр Горошинский. Александр Горошинский: Против меня осуществляется сильное давление со стороны ГПУ Фото: Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності НААУ / Facebook "Это звенья одной цепи: вначале меня силой выкинули из Печерского суда, потом против меня возбудили уголовное дело, теперь меня хотят отстранить от дела "Беркута" в Святошинском суде. Против меня осуществляется сильное давление со стороны ГПУ в связи с тем, что я являюсь неудобным для них адвокатом. Я владею доказательствами против сегодняшней власти, против руководителя ГПУ. И то, что происходит против меня... напрямую связано с тем, что ГПУ очень нужно вывести адвоката, который говорит, который имеет информацию и который имеет доказательства... Хронология событий, которые происходят в течение последнего месяца, говорит о том, что сейчас прокуратура по политическим мотивам пытается всеми способами, не обращая внимания ни на требования закона, ни на здравый смысл, убрать адвокатов, которые способны доказать обществу и суду истину про то, кто все-таки расстрелял Майдан и кто расстрелял сотрудников милиции в 2014 году", – уверен Горошинский.Адвокат представляет бывших сотрудников "Беркута" в деле о расстрелах на Майдане, которое слушается в Святошинском районном суде Киева, а также интересы экс-президента Виктора Януковича на слушаниях о применении к нему процедуры заочного досудебного расследования, это дело рассматривал Печерский суд столицы.29 декабря 2017 года Печерский райсуд принял решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича за нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный процесс. Апелляционный суд признал правомерным отстранение адвокатов Януковича от процесса по "делу Майдана".7 февраля адвокатов Януковича Ольгу Просянюк и Александра Горошинского, по их словам, силой удалили из зала судебных заседаний Печерского районного суда города Киева, который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении специального досудебного расследования по делу об убийстве активистов Майдана.27 февраля Генпрокуратура в ответ на обращение нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема сообщила, что внесла в список досудебных расследований сведения о том, что Просянюк и Горошинский препятствуют работе назначенного судом Януковичу бесплатного адвоката Ивана Ангелина."Такие действия, планомерные, с конкретной целью против меня связаны исключительно с желанием ГПУ вывести из процесса адвоката, который имеет возможность предоставить суду доказательства причастности к преступлениям сегодняшних руководителей государства и ГПУ", – заявил Горошинский в эфире "112 Украина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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