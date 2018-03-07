Украинцы платят за некачественные услуги и всякие ЧП, которые происходят с нашими теплосетями. Предприятия, оказывающие услуги по теплоснабжению, переводят часть своих убытков на плечи потребителей, пряча их под разными статьями бюджета.

Об этом заявила энергетический знаток Татьяна Бойко, передает со ссылкой на .

"На сегодняшний день тариф на отопление состоит их четырех тарифов: тариф на производство тепловой энергии, тариф на транспортировку тепловой энергии, тариф на поставку и предоставление самой услуги. В конечном счете, потребитель всего этого не видит, но именно в этом тарифе на транспортировку есть так называемая инвестиционная составляющая, и там есть потери", - отметила она в эфире ObozTV.

При этом, по ее словам, потерь при производстве тепловой энергии вообще не должно быть.

"Но если мы посмотрим на план, который закладывается в тариф, то они (потери. - Ред) закладываются на уровне 2%, потери в сетях – 11%. По тем документам, которые предприятие сдает как отчет, мы видим 15-16%. Но когда мы посмотрим на движение средств, то они выходят на уровне 30%. Это значит, что, имея такие огромные потери, предприятие их куда-то закладывает иначе и показывает по бухгалтерии по-другому. Например, списывает на объем производства", - добавила эксперт.

Бойко считает, что такой порочный круг можно разорвать только прозрачным ценообразованием, и диалогом между поставщиком и потребителем.

"Так будет продолжаться, пока у нас не будет полной прозрачности, пока предприятия не откроют свое "белье", пока не скажут: "смотрите, какие у нас трубы, посмотрите на наши потери, давайте собираться и решать, что делать", - констатировала она.

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