Курс Bitcoin 7 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с вторником потерял более 6%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 7 марта, в среду, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 10 550.00 BTС/USD (-6.38%)

Американская биржа Bitfinex 10 544.00 BTС/USD (-6.34%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с вторником (11 268.96 BTС/USD) упал на 6.38%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 36 273 769 долларов на 3358 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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