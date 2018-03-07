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Фильм Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".
07.03.2018 11:18

Москва, 7 марта. Журналист Владимир Соловьев представил фильм «Миропорядок 2018» с участием президента РФ Владимира Путина.

Известный российский журналист Владимир Соловьев использовал в фильме ряд интервью с главой государства. Свой проект он представил в социальных сетях.

«Представляю вашему вниманию фильм «Миропорядок 2018», над которым мы работали более года. В основе — ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор», — написал Соловьев. 

Продолжительность фильма составляет 1 час 32 минуты. 

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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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