|Фильм Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".
|07.03.2018 11:18
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Москва, 7 марта. Журналист Владимир Соловьев представил фильм «Миропорядок 2018» с участием президента РФ Владимира Путина.
Известный российский журналист Владимир Соловьев использовал в фильме ряд интервью с главой государства. Свой проект он представил в социальных сетях.
«Представляю вашему вниманию фильм «Миропорядок 2018», над которым мы работали более года. В основе — ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор», — написал Соловьев.
Продолжительность фильма составляет 1 час 32 минуты.
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