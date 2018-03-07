Москва, 7 марта. Журналист Владимир Соловьев представил фильм «Миропорядок 2018» с участием президента РФ Владимира Путина. Известный российский журналист Владимир Соловьев использовал в фильме ряд интервью с главой государства. Свой проект он представил в социальных сетях. «Представляю вашему вниманию фильм «Миропорядок 2018», над которым мы работали более года. В основе — ряд интервью с Владимиром Путиным. Честный прямой разговор», — написал Соловьев. Продолжительность фильма составляет 1 час 32 минуты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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