Источник "Українських новин" сообщил, что Национальное
антикоррупционное бюро Украины проводит обыски дома и на рабочем
месте мэра Вишневого Киевской области Ильи Дикова в рамках
уголовного производства о получении неправомерной выгоды.
Пресс-служба НАБУ пока не опубликовала подтверждения информации об
обысках у мэра Вишневого Фото: nabu.gov.ua По словам собеседника
агентства, обыски проводятся также у помощника лидера Радикальной
партии Олега Ляшко Александра Богачева.Следственные действия
проходят по их месту жительства и месту работы, уточнил источник.Он
также рассказал, что обыски связаны с расследованием уголовного
производства по факту предложения неправомерной выгоды.Других
деталей источник не сообщил.Пресс-служба НАБУ пока официально не
опубликовала подтверждения данной информации.
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