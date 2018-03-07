Источник "Українських новин" сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски дома и на рабочем месте мэра Вишневого Киевской области Ильи Дикова в рамках уголовного производства о получении неправомерной выгоды. Пресс-служба НАБУ пока не опубликовала подтверждения информации об обысках у мэра Вишневого Фото: nabu.gov.ua По словам собеседника агентства, обыски проводятся также у помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева.Следственные действия проходят по их месту жительства и месту работы, уточнил источник.Он также рассказал, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по факту предложения неправомерной выгоды.Других деталей источник не сообщил.Пресс-служба НАБУ пока официально не опубликовала подтверждения данной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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