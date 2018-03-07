Взрыв на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» в Киеве оказался не криминальными разборками.

ЧП произошло 6 марта около 23:00. Движение по проспекту (в сторону Броваров) было перекрыто несколько часов. На месте проводились следственные действия, работали взрывотехники.

«Сотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль, в котором находились СБУшники», — рассказал источник «Обозревателя».

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В результате взрыва ранение получил один из сотрудников Службы безопасности.

Полицейский ударился в бега.

Полиция Киева утром 7 марта сообщила, что на поиски «неизвестного» злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план «Сирена».

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