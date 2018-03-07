Новый ракетный комплекс для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019г - глава ГКАУ

Начало проведения летных испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром" разработки ГП "КБ "Южное" им. Янгеля" (Днепр) в интересах ВСУ запланировано на конец 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.

"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности, и финансовые, как у исполнителей, так и у заказчиков. Тем не менее, мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать (заказчику - ИФ) этот комплекс в действии", - сказал П.Дегтяренко.

Создание нового ракетного комплекса, акцентировал он, ведется Украиной с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он (ОТРК - ИФ) может выходить за эти параметры (дальности - ИФ), это не более, чем досужие домыслы непосвященных людей", - сказал П.Дегтяренко, заметив: "Это примерно тоже, когда говорят, например, что Dreamliner Boeing-737 может летать на 15 тыс. км. Да, может, но при этом он должен высадить половину пассажиров: в технике все очень сильно взаимосвязано".

Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в ВСУ зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта военно-технического сотрудничества (ВТС) по созданию экспортной версии в интересах иностранного партнера, подтвердил глава ГКАУ.

Оценивая по просьбе агентства ход продвижения программы ВТС с инопартнером, П.Дегтяренко отметил: "Нам грех жаловаться, инопартнер выполняет свои обязательства всегда в срок. Другое дело, что убедить его взять на себя такие обязательства не всегда просто".

"Они - очень хорошие переговорщики, мы - очень ответственные исполнители", - добавил он, подчеркнув, что "это сотрудничество очень полезно для нас и положительно со всех сторон".

«Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта, а именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолётов и вертолётов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи.