Смерть капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори произошла вследствие брадиаритмии. К такому выводу пришли врачи после проведенного во вторник, 6 марта, вскрытия, пишет La Repubblica .

Известно, что медики провели вскрытие тела Давиде, который скончался в ночь на воскресенье, 4 марта. Игрок умер из-за брадиаритмии - заболевания, при котором частота искренний сокращений периодически снижается ниже нормальных значений.

Врачи придерживаются версии, что добрый ритм Астори упал во сне. Во время жизни у капитана команды брадиаритмию не диагностировали. На протяжении последующих двух месяцев эксперты будут проводить исследования, благодаря которым планируют установить причины появления брадиаритмии.

Как сообщал svodka.net ранее, по меньшей мере, семь игр Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта, были перенесены по причине смерти капитана Фиорентины Давиде Астори. Игрока нашли мертвым в одном из номеров гостиницы, в которой жили футболисты в преддверии матча чемпионата Италии.

Позже стало известно, что он должен был подписать очередной договор о продлении сотрудничества с командой. Такое заявление сделал хозяин клуба из Флоренции Андреа Делла Валле. Ванаты "Фиорентины" до этого времени несут к домашнему стадиону клуба цветы, шарфы фотографии и свечи.

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