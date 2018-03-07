Национальный банк Украины (НБУ) в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:15 кв.

Во время предыдущего аукциона, 2 марта, Нацбанк удовлетворил 10 заявок на общую сумму $17 млн по курсу до 26,55 грн/$1.

Всего на аукцион объемом до $50 млн было подано 18 заявок на $29 млн по курсу от 26,54 грн/$1 до 26,6 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,55 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5472 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу к 10:30 кв укрепился до 26,0961 грн/$1 с 26,349 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $15,76млн.