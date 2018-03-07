В целом с начала президентского срока в администрации Трампа произошло уже полтора десятка громких отставок.

Экономический советник президента США Гэри Кон, прежний президент банка Goldman Sachs и сторонник свободной торговли, не поддержал план Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США и планирует в ближайшее время уйти в отставку, информирует svodka.net.

Белый дом объявил об уходе по собственному желанию Гэри Кона — главы национального экономического совета при президенте США, который помогал Дональду Трампу проводить налоговую реформу в 2017 году.

Причиной отставки Кона, как предполагается, могло стать несогласие с намерением Трампа ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые, как считается, чреваты новой торговой войной между Америкой и Европой.

В своем заявлении главный экономический советник Трампа не указал конкретной причины ухода из администрации Трампа, поблагодарив президента за возможность служить стране и помогать мерам, нацеленным на экономический рост.

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Кон — известный экономист, экс-президент банка Goldman Sachs и сторонник Демократической партии — считается убежденным глобалистом.

Это уже четвертая отставка в окружении Трампа и высших органах власти США после Нового года. Неделю назад об отставке заявила Хоуп Хикс — глава PR-службы Белого дома.

В начале февраля после обвинений в бытовом насилии пришлось уйти с поста секретарю аппарата Белого дома Робу Портеру, которого называли правой рукой Трампа.

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Президент Трамп написал в «Твиттере», что скоро назначит нового старшего советника по экономике: «Желающих много — буду выбирать с умом!»

В целом с начала президентского срока в администрации Трампа произошло уже полтора десятка громких отставок.

О намерении ввести пошлины размером в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия металл президент объявил в начале марта, что вызвало резкую реакцию со стороны Евросоюза. Помимо металлов трамп пригрозил также обложить пошлинами и автомобили, производимые в Европе.

Верховный комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальстрем заявила Би-би-си, что Европа рассматривает возможность в качестве ответной меры обложить 25% налогом джинсы Levi’s и бурбон, ввозимый из США.

Президент США объяснил свое намерение тем, что хочет сократить внешнеторговый недостаток США, достигший 800 млрд долларов, и поддержать отечественного производителя. Акции сталелитейных американских компаний после его объявления резко выросли.

В среду директор Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила, что в случае торговой войны победителей не будет: «Макроэкономический эффект будет серьезным, не только если США предпримут объявленные меры, но и особенно в случае ответных ударов со стороны наиболее задетых сторон, таких как Канада и Европа, в особенности Германия».

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