Государственная миграционная служба Украины будет рассматривать требование кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак на визит в аннексированный Крым в соответствии с действующим законодательством страны. 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым Фото: ЕРА "Если поступят обращения в миграционную службу, она будет их рассматривать в соответствии с действующим законодательством", – сказал Гунько.Он отметил, что миграционная служба не будет испытывать ездила Собчак в Крым ранее, этим занимается пограничная служба и СБУ. 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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