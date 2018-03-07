Государственная миграционная служба Украины будет рассматривать
требование кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак
на визит в аннексированный Крым в соответствии с действующим
законодательством страны. 6 марта Собчак заявила,
что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в
Крым Фото: ЕРА "Если поступят обращения в миграционную службу, она
будет их рассматривать в соответствии с действующим
законодательством", – сказал Гунько.Он отметил, что миграционная
служба не будет испытывать ездила Собчак в Крым ранее, этим
занимается пограничная служба и СБУ. 6 марта Собчак заявила,
что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в
Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что
Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны
материковой Украины, если она не посещала полуостров через
закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили,
что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с
просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма
"политической шизофренией".
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