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США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ина
07.03.2018 11:27
США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ина
США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства
Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ина, был убит правительством этой страны с помощью химической ядовитого вещества VX.
США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ина Фото: obozrevatel.com

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США .

"22 февраля США пришли к выводу соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбу с биологическим оружием с 1991 года, правительство Северной Кореи использовал боевую химическую ядовитую вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура", - говорится в заявлении.

В связи с этим существующие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности были расширены. Они вступили в силу с 5 марта 2018 года.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства", - отмечается в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что это публичное проявление неуважения к нормам против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи.

"Мы не можем позволить себе терпеть северокорейскую программу оружия массового уничтожения любого вида", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 14 февраля, стало известно, что Ким Чон Нам,  брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит  в Малайзии с помощью яда. Ким Чон Наму попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу, но по дороге он умер.

По подозрению в убийстве задержали уже четырех человек. Также сообщалось, что Ким Чон Нама мог убить сотрудник северокорейского посольства.

В сети появился  видеозапись  с камер наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, на котором зафиксированы последние минуты жизни и убийство брата северокорейского лидера Ким Чон Нама.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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