США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США .

"22 февраля США пришли к выводу соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбу с биологическим оружием с 1991 года, правительство Северной Кореи использовал боевую химическую ядовитую вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура", - говорится в заявлении.

В связи с этим существующие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности были расширены. Они вступили в силу с 5 марта 2018 года.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства", - отмечается в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что это публичное проявление неуважения к нормам против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи.

"Мы не можем позволить себе терпеть северокорейскую программу оружия массового уничтожения любого вида", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 14 февраля, стало известно, что Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит в Малайзии с помощью яда. Ким Чон Наму попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу, но по дороге он умер.

По подозрению в убийстве задержали уже четырех человек. Также сообщалось, что Ким Чон Нама мог убить сотрудник северокорейского посольства.