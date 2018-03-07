Россия может вмешаться в украинские выборы, которые должны состояться в 2019 году. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в интервью Financial Times.

По словам главы украинского государства, эта опасность довольно велика.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и стремятся убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Москва использует огромную армию провокаторов в социальных сетях, именно следовательно Украина запретила трансляцию российских телеканалов и российские соцсети.

"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", - подчеркнул украинский президент.

Как сообщал svodka.net, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Российская Федерация может попытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США.

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