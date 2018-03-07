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Российский Минздрав предложил использовать при приготовлении пищи на предприятиях общественного питания и в учреждениях йодированную соль вместо поваренной.

«При приготовлении пищевых продуктов и для досаливания в организациях общественного питания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должна использоваться пищевая поваренная соль, обогащенная йодатом калия», — цитирует ТАСС текст федерального законопроекта.

Хлебобулочные изделия в перечисленных организациях тоже должны быть приготовлены с использованием йодированной соли. Кроме того, розничные сети обязаны будут предлагать покупателям йодированную соль наряду с поваренной.

Предлагаемые меры направлены на профилактику заболеваний, вызванных йододефицитом, и помогут обеспечить около 90% от рекомендуемого суточного потребления йода.

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