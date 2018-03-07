Одесситов просят держаться подальше от домов и балконов из-за угрозы обрушения наледи. Чтобы уберечь жителей города от опасности, коммунальщики ограждают опасные места красно-белыми лентами, передает со ссылкой на .

"Департамент городского хозяйства напоминает руководителям всех предприятий и организаций о необходимости своевременной очистки крыш зданий от наледи и сосулек", — передают в пресс-службе горсовета, подчеркивая, что с жилых домов сосульки должны убирать балансодержатели: ОСМД или управляющие компании, а штраф за невыполнение обязательств составляет от 850 до 1700 грн.

С начала снегопадов сотрудники Департамента муниципальной безопасности уже проверили более 500 объектов и выписали 34 админпротокола.

Тем временем синоптики прогнозируют потепление: к концу недели воздух прогреется до +6+11 ºС.

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