РФ неделю не сходила с таблоидов Британии в связи с угрозами Путина и его милитаристскими заявлениями в обращении к Федеральному собранию.

Об этом на своей странице в Facebook написал Мирослав Гай.

В прошлом году Лондонский суд не только доказал, что беглого разведчика Литвиненко убили русские, но и то, что Путин лично знал об этой операции, информирует svodka.net.

Теперь, РФ неделю не сходила с таблоидов Британии в связи с угрозами Путина и его милитаристскими заявлениями в обращении к Федеральному собранию.

Теперь в городе Солсбери был отравлен бывщий шпион ГРУ РФ Сергей Скрыпаль и его дочь.

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Скрипач работал на Ми-6 и в свое время слил агентурную сеть РФ в Европе, чем нанес большой убыток. Он был осужден, отсидел 5 лет и был обменян на разоблаченных российских шпионов в Британии.

Ранее был убит его сын, который поехал в гости в Россию. Некоторые эксперты считают, что депортация тела сына из РФ в Европу и стала способом узнать расположение самого двойного агента Сергея Скрыпаля.

Отравлен Скрыпаль и дочь предположительно ядом на основе фентанила — походей смеси которую использовали во время штурма террористов Нордоста.

Спецслужбы Британии уже обьявили, что подозревают в отравлении «коллег» РФ.

Скандал попал в СМИ на фоне обвинений РФ в массовых убийствах в Сирии, убийствах в Украине, химатаках, кибератаках, в том числе и на Британию, убийстве Литвиненка, попытках переворота в Черногории и угрозах ядерной войны.

Инцидент со Скрыпалем уже рассматривается как терракт, который нес угрозу жителям Солсбери.

Новые санкции и усиление работы британских спецслужб по угрозам, исходящим от РФ, обеспечены.

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