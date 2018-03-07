|Фреймут издала детскую книгу
|07.03.2018 11:35
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Вітаю книжечку "Кажан Жан" видавництва "Snowdrop" з Днем народження !!! Вже у продажу он-лайн Yakaboo.ua. А з понеділка - у книгарнях України. Дякую Володі і дітям; мамі, татові , Колі і Юлі... і * абі! І команді дякую ... З Богом ! Фото Соні Плакидюк @moi * sofismПубликация от FreimutOlia (@freimutolia) Мар 6, 2018 в 3:17 PST
У Фреймут трое детей, отец двоих из них – продюсер Владимир Локотко, ее супруг.Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года.Старшую дочь Злату Фреймут родила от британца Нила Митчелла.
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