Полиция Великобритании и британская контрразведывательная служба MI5 считают, что предполагаемое отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери является попыткой убийства, а также имеет связь с Россией.

Об этом пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, передает Апостроф.

Отмечается, что полиция и MI5 рассматривают это дело как политическое убийство, за которым стоит иностранное правительство.

Среди других версий – попытка компрометации режима президента РФ Владимира Путина и частный конфликт.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его 30-летняя дочь Юлия находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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