У большинства луганчан и дончан нет планов на будущее, они существуют одним днем. В Сети появились новые снимки из зоны АТО. Черно-белый Донбасс поразил соцсети.

В объектив попали уничтоженные боевиками дома, оставшиеся от оккупантов пропагандистские надписи на стенах, одинокие коты и собаки, брошенные сбежавшими от «русского мира» хозяевами.

Снимки показала «ТСН», они появились после командировки на Донбасс журналиста программы «Спецкор» Дмитрия Мороза.

«Просто посмотрите эти фото, которые я сделал в течение двух недель вдоль линии разграничения от Мариуполя до Станицы Луганской. Не надо никаких слов», — отметил журналист.

Сейчас Донбасс черно-белый. Это растерянные местные жители, они не понимают, что их ждет завтра. Это озлобленные военные, которые хотят защищать родную землю, но не получают приказа.

«Там будто остановилось время, и что будет дальше, никто не знает», — подчеркнул холод.



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