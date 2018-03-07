|Там будто остановилось время — Сеть поразили снимки черно-белого Донбасса (фото)
|07.03.2018 11:39
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У большинства луганчан и дончан нет планов на будущее, они существуют одним днем. В Сети появились новые снимки из зоны АТО. Черно-белый Донбасс поразил соцсети.
В объектив попали уничтоженные боевиками дома, оставшиеся от оккупантов пропагандистские надписи на стенах, одинокие коты и собаки, брошенные сбежавшими от «русского мира» хозяевами.
Снимки показала «ТСН», они появились после командировки на Донбасс журналиста программы «Спецкор» Дмитрия Мороза.
«Просто посмотрите эти фото, которые я сделал в течение двух недель вдоль линии разграничения от Мариуполя до Станицы Луганской. Не надо никаких слов», — отметил журналист.
Сейчас Донбасс черно-белый. Это растерянные местные жители, они не понимают, что их ждет завтра. Это озлобленные военные, которые хотят защищать родную землю, но не получают приказа.
«Там будто остановилось время, и что будет дальше, никто не
знает», — подчеркнул холод.
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