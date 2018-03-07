|"Мама двох синів": Катя Осадча поділилась клопотами материнства (ФОТО)
|07.03.2018 11:41
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Відома телеведуча Катя Осадча - матуся, яка виховує двох синів: підлітка Іллю та однорічного Іванка, який народившся у шлюбі з Юрієм Горбуновим. Зірка нечасто ділиться світлинами хлопців: так, Іллю ще можна побачити на світських подіях з мамою, а ось Іванко досі не з'являвся в Інстаграмі батьків - ще замалий.
У своєму Інстаграмі зірка вирішила показати радощі материнства - справжній автопарк маленького Іванка, додавши, що навіть не уявляє, як це - купувати ляльку доньці, адже завжди мала справу з хлопчиками. Втім, шанувальники, чудово пам'ятаючи фразу Юрія Горбунова про те, що він мріє про доньку, заявили, що це обов'язково варто спробувати.
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