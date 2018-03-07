Об этом специалисты заявили после проведенного анализа пропорций лица представительниц британской королевской семьи. Показатель невесты принца Гарри оказался самым высоким.

Невесту принца Гарри назвали наиболее привлекательной из женщин королевской семьи Великобритании. Об этом пишет The Daily Mail, информирует svodka.net.

К такому выводу пришли представители центра косметической и пластической хирургии в Лондоне. В частности, руководитель центра доктор Джулиан Де Сильва отметил, что в центре сопоставили черты лица 36-летней Маркл, герцогини Кембриджской, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

В итоге оказалось, что внешность Меркл максимально приближена к «совершенной физической красоте» по Золотому сечению. Показатель невесты принца Гарри составил 87,4 процента. Кейт Миддлтон набрала 86,8 процента, а Зара Филлипс — 81,6 процента.

При этом Де Сильва также заявил, что форма носа Меган Маркл является практически совершенной. Также идеально расположены глаза.

Читайте: Исследователи восстановили внешность предполагаемой Марии Магдалины

Известно, что Золотое сечение представляет собой математическую пропорцию, разработанную древними греками с целью «измерения красоты».

Ранее сообщалось, что принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших возлюбленных.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира