Американские правоохранители задержали Андрея Иносова, который является подозреваемым в деле о гибели известного украинского журналиста Василия Сергиенко, сообщил друг погибшего Олег Собченко. В США задержали предполагаемого организатора похищения журналиста Василия Сергиенко Фото: pixabay.com (архив) "Радуют хорошие новости. В Штатах задержан Андрей Иносов. Это еще один исполнитель преступления, он был в розыске долгое время. Было известно, что он в Соединенных Штатах находится, но сейчас он задержан ФБР. Он находится под стражей и суд рассматривает вопрос о его передаче Украине", – сообщил Собченко.По его информации, в МИД и Генеральной прокуратуре Украины уже начали заниматься вопросами экстрадиции задержанного."Есть надежда, что он будет говорить на тему причастности Геннадия Бобова (бывший народный депутат от Партии регионов, друзья Сергиенко считают, что Бобов может быть причастен к гибели журналиста. – ). Иносов - прежний воин ММА (смешанные единоборства. – "), так же, как и остальные исполнители. Он был руководителем группы похитителей Василия", – сказал Собченко.Друг погибшего добавил, что первоначальные действия группы похитителей также могут расценивать как такие, которые могли причинить смерть Василию Сергиенко, о чем свидетельствуют результаты экспертизы. https://www.facebook.com/100007857969161/videos/2072456729692906/ Андрей Иносов является кандидатом в мастера спорта по боксу. В розыскной карте на сайте МВД отмечается, что он скрывается от органов досудебного расследования с июля 2015 года. Суд выдал дозволение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения. 4 апреля 2014 года Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский, Черкасская область. При похищении мужчину избили и нанесли ранения ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсунь-Шевченковского со следами пыток.В октябре 2015 года начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.Василий Сергиенко был участником Автомадайна и активистом партии "Свобода". Журналисту посмертно было присвоено звание Героя Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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