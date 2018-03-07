|Британская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона
|07.03.2018 11:43
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Британская разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери попыткой убийства, связанной с РоссиейБританская разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.
Фото: mi5.gov.uk
Полиция и МИ5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсируемую государством попытку убийства, - сообщает The Times со ссылкой на источники.
В то же время не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина и частная спор.
Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании , где он проживал в последние годы.
В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.
Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.