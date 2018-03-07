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Британская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона
07.03.2018 11:43
Британская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона
Британская разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией
Британская разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.
Британская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона Фото: mi5.gov.uk

Полиция и МИ5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсируемую государством попытку убийства, - сообщает The Times со ссылкой на источники.

В то же время не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина и частная спор.

Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного  отравления неизвестным веществом в Великобритании , где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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