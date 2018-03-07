Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о желании посетить аннексированный Крым с разрешения Украины. Свой ответ министр опубликовал на официальной станице в Twitter.

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", - написал Климкин в микроблоге.

Он также отметил, что для того, чтобы поговорить с крымскими татарами, необходимо приехать в столицу Украины и провести встречу с представителями Меджлиса.

"Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", - подытожил глава МИД.

Как сообщал svodka.net, Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей согласие на въезд в Крым . Таким образом телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира