Во время ревизий магазинов и супермаркетов Наталья Кудряшова часто обращает внимание зрителей на то, как важно читать состав перед покупкой.

Но время изящный производитель заставляет покупателей читать между строк, сообщает со ссылкой на "".

"Возьмем, например, колбасные изделия. Ведь многие из нас любят лакомиться той же колбаской, сосисками и сардельками. Во-первых, это вкусно. Да и чего уж там скрывать - это удобно в быту. Потратил несколько минут на варку сосисок, и вот тебе бесхитростный ужин готов. Отмечу, что грамотность покупателей при выборе колбасных изделий заметно возросла.

Многие читают состав продукта, прежде чем его купить. Но, к сожалению, чем больше растет внимательность покупателей, тем хитрее написан состав этих продуктов на этикетке", - отмечает Наталья.

Как призналась телеведущая, недавно она наблюдала в супермаркете интересный случай. Женщина очень внимательно изучала состав колбасы. Ради этого она получила не только очки, но и лупу.

"Довольна прочитанным, она бросилась на кассу вместе с этой колбасой. С победным возгласом: "Вау! Так здесь сплошное мясо!". И тут мне стало интересно. Беру и я эту же колбасу с витрины. Читаю состав мясное сырье - 74%. Но дело вот в чем. Каждому любителю колбас следует знать, что надпись на этикетке "мясное сырье" совсем не то же самое, что и мясо, которые привыкли видеть люди. Мясным сырьем могут быть жили, шкуры и даже кости! Абсолютно все части тела животных, учитывая модернизированную химическую промышленность, годятся для приготовления сосисок", - розясняет Наталья Кудряшова.

Известно, что промышленные мясорубки могут перемолоть все, включая рога и копыта. А порошок, которым посыпается это сырье на этапе обработки, придает ему форму пасты.

"И упрекнуть производителя, в принципе, не в чем. Ведь на этикетке сознательно написана вся правда: мясное сырье - 74%. Но и есть перемолотые хрящи и кости, согласитесь, неприятно и не полезно", - отмечает знаток.

Возможно, зная об этом нюансе, некоторые любители сарделек не рискнули бы купить их на ужин.

"Поэтому, важно не только читать состав и испытывать срок годности, но и обращать внимание на формулировку. И не обманывать себя производителями, даже если очень хочется им поверить. А тем, кто не может представить жизнь без колбас и сосисок, несмотря на написаное выше, советую покупать их в супермаркетах, а в специализированных магазинах", - рекомендует Наталья.

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